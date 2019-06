Sindaco Dimaro: "Sul manifesto ci sarà una sorpresa per i tifosi, un mister X"

Manca giusto un mese al primo giorno di ritiro del Napoli, che il 6 luglio raggiungerà Dimaro per cominciare la pre-season. Andrea Lazzaroni, sindaco del comune sito in Val di Sole, ne ha parlato ai microfoni di Radio Marte: "Dimaro è bella anche quando non c’è il Napoli, oggi per esempio è una bellissima giornata e abbiamo organizzato una festa con i bambini. Tra un mese arriverà il Napoli e noi siamo già pronti per accogliere la squadra ed i suoi tifosi.

TERRENO DI GIOCO - "L’erba del campo deve crescere un’ultima linea, ma siamo nei tempi: quando arriverà il Napoli sarà ok. Abbiamo accontentato il Napoli in tutte le richieste e devo dire che Ancelotti si trova molto bene qui, è felice di tornare a Dimaro. Il club alloggerà sempre allo stesso hotel e arriverà anche De Laurentiis che pare non avrà tanti impegni quindi potrebbe restare per un lungo periodo".

MANIFESTO - "E’ il nono anno che il Napoli in ritiro sarà a Dimaro. Ci sarà una sorpresa sul manifesto che accoglierà la squadra, ma non posso svelarvi chi sarà: potrebbe essere un nuovo mister X”.