Sindaco Manfredi: "Juve? Non ha saputo fare come il Napoli, che orgoglio il nostro club!"

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

© foto di Pierpaolo Matrone

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Della bufera sulla Juventus colpisce il fatto che è sempre stata vista come una società modello dal punto di vista gestionale, invece ora sono state fatte delle scelte sbagliate. La crisi pandemica ha travolto il bilancio e le scelte non sono state all'altezza. Questo ci fa pensare al confronto tra la Juve e il Napoli di De Laurentiis, ossia una società che riesce a coniugare bilanci sani e successi sportivi, con sobrietà finanziare. Questo club opera a Napoli e noi dobbiamo esserne orgogliosi".