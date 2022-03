Sindaco Manfredi: "Tutti vogliamo il Museo Maradona! C'è un'idea per il terzo anello. Sui parcheggi..."

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

© foto di Pierpaolo Matrone

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Trovo una Napoli che vuole vincere nel quotidiano, nel futuro, nello sport. Napoli ha grande energia, grande entusiasmo. Mi auguro che domenica sia una giornata bella per Napoli e per il Napoli. Io sarò allo stadio. Scudetto? La città e la squadra lo meritano. Lo merita anche il lavoro di De Laurentiis. La città può fare molto, la città moltissimo.

Progetti Comune-SSC Napoli? Stiamo discutendo sia sullo stadio che su altre possibili collaborazioni. Ci troviamo in una fase un po' particolare per il sistema calcio, la pandemia e i nuovi mercati televisive stanno cambiando le prospettive economiche. Appena la situazione si stabilizzerà faremo delle cose insieme, a partire dallo stadio. Terzo anello? Ha dei problemi significativi, strutturali, di copertura. E' uno degli argomenti che affronteremo in una ipotesi di ristrutturazione dello stadio. C'è anche una valutazione estetica, si può creare una specie di pelle che possa avvolgere lo stadio. Ne parleremo.

Museo Maradona? C'è volontà da parte della società di realizzarlo e disponibilità dell'amministrazione ad accompagnarla in questo percorso. Vanno trovati gli spazi giusti all'interno dello stadio. Parcheggi sotterranei da valorizzare? Sì, sono spazi da valorizzare. C'è un tema tecnico legato all'utilizzabilità degli spazi, alla normativa, all'altezza. E' un approfondimento tecnico che stiamo facendo".