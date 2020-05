Sindaco Palermo: "Serie A al Sud? Sono in continuo contatto con Spadafora e Malagò..."

Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "All'uscita da questo tunnel potremo uscire diversi e migliori, non è detto che lo saremo ovviamente. Usciamo mettendo al primo posto la cura, la prevenzione ed i diritti delle persone. Ogni qualsiasi progetto, che sia politico, sociale o culturale, si appella al chiodo della sicurezza. Abbiamo cercato di cogliere questa occasione per migliorare la qualità della vita nella nostra città, Palermo è tra le città italiane con meno contagi e meno decessi, questo si unisce alla solidarietà piena per chi vive ed ha vissuto tragedie terribili. Serie A che riparte da Palermo? Sono in continuo contatto con Spadafora e Malagò, è chiaro che ogni sport è diverso dall'altro. Non chiediamo al Governo quando si riparte, ma cosa bisogna fare per farlo".