Sindaco Verona: "Astio tra tifoserie? Non è che a Napoli i veronesi sono trattati meglio..."

Federico Sboarina, sindaco di Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, toccando diversi temi tra cui l'astio tra le tifoserie di Napoli e Verona: "Ricetta vincente del Verona? Penso che sia Juric, nel senso che sicuramente abbiamo una rosa che sfido chiunque a darla in quella posizione ad inizio campionato. Al di là delle tante bellissime sorprese individuali, da Amrabat a Kumbulla e Rrahmani, quello che si è visto quest'anno è che anche se qualcuno di questi non c'era alla fine il prodotto non è mai cambiato.

Rrahmani? Secondo me il Napoli ha comprato un ottimo giocatore, al di là dell'armonia che ha oggi la squadra ci sono dei fondamentali fisici e tecnici, lui come altri possono far bene in qualsiasi squadra.

Perchè c'è astio tra Verona e Napoli? Io non voglio far polemica, ma non è quando i veronesi vengono a Napoli sono trattati in modo migliore, bisogna fare una riflessione più ampia. Dire che al Bentegodi succedono cose che non succedono a Napoli o in altri stadi d'Italia... L'accoglienza non è che sia delle migliori, non è che i veronesi vengano accolti con cori di giubilo. Per me esiste il Verona e la passione per la mia squadra, non vorrei far cadere nell'equivoco che a Verona succedono delle cose che non accadono da altre parti, è una cronistoria sbagliata. Non voglio entrare in polemiche, ho immagini chiare di trasferte a Napoli con bombe carta o altre cose".