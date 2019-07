Siparietto a KK, ADL sulla formazione: "Ed Elmas dov'è? Vediamo se arriva..."

Nell'ipotizzare una formazione per il prossimo campionato, Valter De Maggio non ha ovviamente inserito Elif Elmas del Fenerbahce, che sembra vicino, ma non è stato ancora chiuso. Così il presidente Aurelio De Laurentiis nella sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli ha così risposto: "Ed Elmas dov'è? Se io dovessi comprare Elmas non giocherebbe da nessuna parte... Ma ho detto 'Se'. Dovevate parlarne voi però, non mi fornisci neanche l'assist? I tifosi vorrebbero 33 formazioni, se lo prendo non trova spazio neanche nella seconda formazione?". De Maggio lo interrompe: "Quindi Elmas arriva?". E De Laurentiis chiude: "Dobbiamo stare tre settimane qui, vediamo..."