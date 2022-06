Sirigu, l'ex ds al Palermo: “A Napoli sarebbe perfetto per quello che cerca la società”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Rino Foschi, dirigente

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Rino Foschi, dirigente: "Quest'anno il Napoli ha già completato qualche colpo importante. Confido molto in Giuntoli, visto che De Laurentiis gli ha dato anche carta bianca sul mercato. Gli azzurri stanno completando con intelligenza i reparti. Giudico positivamente il lavoro che stanno facendo, senza dubbi. Sirigu? Sarebbe perfetto per le necessità del Napoli. Salvatore è un esperto, un ottimo portiere. Può fare sia il titolare che l'alternativa, e poi è un ragazzo a modo che sa comportarsi in maniera professionale. L'ho avuto a Palermo e l'ho visto crescere in club importanti. A Napoli sarebbe perfetto per quello che cerca la società. Se prendi un altro giovane in rampa di lancio, non puoi accostarli a Meret e creare un altro dualismo. Sirigu è uno esperto che sa stare al suo posto, sempre pronto quando viene chiamato in causa. Poi è chiaro, non è certo contento di essere il secondo di qualcuno, ma sa comportarsi. Il Palermo in B? È stata una cosa spettacolare. Parliamo di una città quasi come Napoli, uniche nel loro genere. I rosanero hanno sofferto per tre anni qualcosa che non meritavano. Sono felicissimo per i palermitani e merita, al minimo, questa categoria".