Sissoko: "Juve-Napoli sarà una sfida passionale, entrambe vogliono vincere"

Mohamed Sissoko, ex giocatore della Juventus, parlato ai microfoni di Radio Bianconera:

Su Juventus-Napoli: “Sarà una partita forte, con molta passione tra i tifosi. Entrambe vogliono vincere, ma occhio all’Inter, secondo me hanno preso un allenatore forte, giocatori forti. Secondo me bisogna stare attenti a loro. Come tifoso della Juventus penso che col Napoli finirà 2-1 per i bianconeri”.