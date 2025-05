Sky, al Club sono sicuri: "Ora per l'Inter cambia tutto. E se fosse spareggio?"

Al salotto di Sky Sport, con la conduzione di Fabio Caressa, si parla del pari del Napoli contro il Genoa e dell'Inter che si avvicina e ora è a -1 a due giornate dal termine. "Secondo me ora Inzaghi cambia. L'Inter pensa allo scudetto adesso. Il Napoli si è giocato il bonus e a Parma deve vincere. Ora l'aspetto psicologico cambia", dice Beppe Bergomi.

Marco Bucciantini aggiunge: "Le due partite saranno giocate insieme, entrano una nell'altra. Al Parma è cambiata la classifica perché perde a Empoli. A loro serve almeno un punto".

Infine Paolo Di Canio: "Adesso è difficile possa verificarsi, ma da esterno mi piacerebbe uno spareggio mai visto. Il Napoli da centrocampo in su ha fatto quello che ha fatto sempre, ma prende i primi due gol di testa. Soprattutto in quella zona dove c'è Olivera, il secondo. E dove mancano gli infortunati. Dopo aver visto quell'Inter è come uno spettro, hai il timore di dover fare una finale singola e ti viene il piedino...".