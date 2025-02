Sky, Bergomi: “Troppi soldi per Garnacho. Okafor lascia il Milan per giocare e va a Napoli?”

L'ex calciatore Beppe Bergomi a Sky Sport ha dato la sua opinione sui movimenti del Napoli in questa finestra di calciomercato: “Quando non riesci ad arrivare sugli obiettivi primari, Garnacho per questione economica ed il Napoli ha fatto bene perché erano troppi soldi, poi Adeyemi che a gennaio non s’è spostato. Rimangono poche soluzioni ed a gennaio si spostano quelli che hanno poco spazio, Okafor si sposta ma avrà più spazio del Milan con Conte? Lui sceglierà Okafor o ancora Mazzocchi in quella fase?”.