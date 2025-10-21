Sky, Boban: "Limite sulle fasce per il Napoli, con McTominay a sinistra stringi troppo il campo"

Nel pre-partita di Psv-Eindhoven-Napoli, direttamente dagli studi di Sky Sport, è intervenuto l'ex centrocampista del Milan Zvonimir Boban: "Lucca necessita della squadra, da solo non ce la fa a fare la differenza. Ha bisogno delle fasce, dei cross. Se non arrivano va in difficoltà. E' uno dei limiti di quest'anno del Napoli, che sulle fasce non viaggia tanto, soprattutto a sinistra".

Proprio sulla corsia mancina del Napoli Boban vede un punto debole: "Lì a sinistra c'è McTominay che non è un esterno e ti stringe il campo. Secondo me le posizioni non sono chiare, poi magari troveranno la maniera per coesistere ugualmente perché sono grandi giocatori. McTominay entrando in mezzo ti stringe troppo il campo, giochi in 45 metri e non in 65 quant'è la larghezza del terreno di gioco".