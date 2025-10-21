Podcast Braglia: "Il Napoli è un'incompiuta, Conte si sta rendendo conto di una cosa"

vedi letture

L'ex portiere Simone Braglia ha parlato ai microfoni di 'Maracanà', trasmissione del pomeriggio di Tmw Radio.

E' un Como da Champions?

"E' indirizzato bene. Ha un'identità, e dopo aver vinto contro la Juve c'è consapevolezza ed entusiasmo per arrivare a un traguardo prestigioso. Ha tutti i mezzi per arrivarci".

Lazio, vede cambiato Sarri in questa nuova avventura?

"Sì, ma mi sarei aspettato una Lazio diversa. Ha cambiato poco, come la Roma, poteva avere un'identità maggiore però. Le negatività sopravvenute le imputo anche alla cocciutaggine di Sarri".

Che dice sulle altre?

"Per me il Napoli è un'incompiuta e l'Inter contro la Roma poteva fare ancora meglio, non ha dato l'impressione di essere la squadra che può vincere il campionato a mani basse".

Napoli, poca fame perché Conte è rimasto più per forza che per volere?

"Ha fatto una grande campagna acquisti e forse è stata elogiata troppo, siamo andati oltre le reali potenzialità. Conte si sta rendendo conto che per gli impegni che ha la rosa non è quella che si aspettava".