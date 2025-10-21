Sosa: “Si è rotto qualcosa! Ma per la stampa Conte fa sempre tutto giusto…”

L'ex attaccante azzurro Roberto 'Pampa' Sosa, ai microfoni di Tele A nel corso di 'Azzurro Champions', ha commentato la disfatta degli azzurri che hanno perso 6-2 in trasferta contro il PSV Eindhoven. Di seguito le sue dichiarazioni: "E’ un’umiliazione. Temo si sia rotto qualcosa all’interno anche nello spogliatoio.

Per me già da Manchester, ma per la stampa tutto quello che fa Conte è corretto. Per me parte tutto da quel cambio che significa tanto tatticamente e come spogliatoio. Poi Conte non ha mai proposto questo calcio europeo che forse vuole proporre ora”.