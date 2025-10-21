Biazzo: “Conte si prenda responsabilità, la società gli ha dato tutto!”

Il giornalista Salvatore Biazzo, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di 'Azzurro Champions', ha commentato la disfatta degli azzurri che hanno perso 6-2 in trasferta contro il PSV Eindhoven. Di seguito le sue dichiarazioni: "Che dispiacere, il pubblico non merita una sconfitta così.

La società ha messo a disposizione di Conte tutto, persino un terzo attaccante e tutti coloro che Conte ha voluto, poi alcuni non li utilizza e non ci sono spiegazioni così come non ci sono spiegazioni sugli infortuni. Nessuno si prende responsabilità. Temo si sia rotto qualcosa…”.