Ghoulam: "Gara giusta per Lucca, per Conte notte utile a capire le ambizioni"

vedi letture

Nel pre-partita di Psv Eindhoven-Napoli, ha parlato Faouzi Ghoulam, ex terzino azzurro, intervenuto al microfono di Sky Sport: "Senza i titolarissimi il Napoli fa fatica, lo si è visto a Torino. Lucca? Ha bisogno di spazio, contro una difesa bassa come quella del Torino ha fatto fatica, mentre oggi col PSV.

Ha fatto due gol con l'Ajax e uno di quelli è stato col PSV. Il Napoli viene da tre partite consecutive in cui fuori casa ha perso, per cui sarà una notte importante per il Napoli, al fine di capire dove può arrivare in questa competizione, con una rosa che non è ampissima".