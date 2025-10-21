Ghoulam: "Gara giusta per Lucca, per Conte notte utile a capire le ambizioni"
TuttoNapoli.net
Nel pre-partita di Psv Eindhoven-Napoli, ha parlato Faouzi Ghoulam, ex terzino azzurro, intervenuto al microfono di Sky Sport: "Senza i titolarissimi il Napoli fa fatica, lo si è visto a Torino. Lucca? Ha bisogno di spazio, contro una difesa bassa come quella del Torino ha fatto fatica, mentre oggi col PSV.
Ha fatto due gol con l'Ajax e uno di quelli è stato col PSV. Il Napoli viene da tre partite consecutive in cui fuori casa ha perso, per cui sarà una notte importante per il Napoli, al fine di capire dove può arrivare in questa competizione, con una rosa che non è ampissima".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Rileggi liveConte in conferenza: “Non saremo vittima sacrificale, Psv fa gioco particolare. Lang? Presto anche titolare. Su McT…” di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
25 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Inter
In primo piano
Manna a Sky: "Dubbi su De Bruyne? Si è calato benissimo nella nostra realtà, siamo felici. Sugli altri nuovi..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l'impietoso paragone per Lucca, la frase scritta nello spogliatoio, l'attentato al ragù di Olivera e l'incredibile dato sulla difesa
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Fatta la gara, preso gol fortuito. Manca concretezza. Hojlund-Scott? Erano qui per giocare, ma se non al 100%…”
Francesco CarboneRileggi liveConte in conferenza: "Buongiorno e Politano recuperati, 7 gare in 22 giorni: servirà ruotare. 4-3-3 con uno o due esterni: useremo entrambi! Su McTominay, Lang e Baroni..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com