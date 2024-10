Sky, Boban: "Napoli in ricostruzione, ma difficile esca dalla corsa non avendo le coppe"

vedi letture

L'ex attaccante del Milan Zvonimir Boban è intervenuto ai microfoni di Sky Sport facendo il punto della situazione sugli azzurri: "Il Napoli si sta ancora ricostruendo, era partito con un modulo diverso, Conte è bravo, non ha rinunciato a Kvara e Politano per il suo modulo ed ha cambiato, poi il centrocampo non lo soddisfava ed ha cambiato ancora per l’equilibrio. Il Napoli è già lì e difficilmente non resterà lì nella lotta e non fare le coppe e’ un grande vantaggio".