Sky, Bonan: "Il Napoli deve ritrovare serenità, può ancora raggiungere qualsiasi obiettivo"

Negli studi di Sky Sport ha analizzato la situazione in casa Napoli il giornalista Alessandro Bonan: "Futuro di Ancelotti? In questo momento c'è bisogno di ritrovare un minimo di serenità. Penso che debba parlare con De Laurentiis e insieme con la squadra. Sono due persone intelligenti che devono lavorare per il bene comune. Insieme bisogna ricominciare. Adesso serve equilibrio e buon senso. Il Napoli può ancora ottenere tutti i risultati possibili".