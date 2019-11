Sky, Bonan perplesso: "Mertens re di Napoli, perché il Napoli dovrebbe crearsi un problema tecnico?"

Negli studi di Sky Sport ha analizzato la situazione in casa Napoli il giornalista Alessandro Bonan che ha parlato anche del futuro di Mertens: "Il belga è un idolo assoluto della città, vive benissimo, sta in una casa stupenda, è il Re di Napoli. Perché dovrebbe andar via? E perché il Napoli deve crearsi un problema tecnico vendendo uno come lui che sta bene dove si trova? Mi sembra una cosa poco logica".