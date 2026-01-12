Sky, Borghi: "Raspadori non sarebbe titolare, non so quanto gli convenga tornare"
Stefano Borghi, giornalista e commentatore Sky, è intervenuto ai microfoni di Televomero nel corso de 'Il Bello del Calcio', parlando del calciomercato del Napoli: "A Raspadori non so quanto convenga venire al Napoli, non farebbe il titolare. È un'operazione che mi sembra un pochino di contorno, poi se il Napoli se lo ritrova sicuramente ha un'alternativa di valore superiore. Però non so quanto possa convenire a lui, dovrebbe giocare in questa seconda parte di stagione sperando di andare al Mondiale.
Ma io se penso al mercato del Napoli, penso che torna Anguissa, torna Lukaku e torna anche De Bruyne prima o poi. Già in questa formazione, quando torna Anguissa cosa succede? Devi rismontare e rimontare ancora un po' la squadra".
