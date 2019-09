Sky, Bucciantini: "Ancelotti ha stravolto il Napoli, il suo 4-2-3-1 è una sfida"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista Sky: “Il 4-2-3-1 di Ancelotti è, al di là dei numeri, una sfida. Vuole mettere in Italia più forza nell’attacco e stravolgere una squadra che era abituata da anni a lavorare in un certo modo. Ancelotti ha messo tutto in discussione ed è una bella sfida. Il tecnico contro la Juve ha messo in campo 3 nuovi titolari e da anni non accadeva: Di Lorenzo, Manolas e Lozano, una novità assoluta.

Una difesa al 50% nuova come quella del Napoli, ha bisogno di un po' di tempo e quando quei difensori avranno trovato la quadra, vedremo un nuovo Napoli, molto più equilibrato”.