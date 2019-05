Sky, Bucciantini: "Finalmente Ancelotti fa il mercato, ecco cosa serve"

La panchina della Juventus, il mercato del Napoli e tanto altro. Marco Bucciantini, giornalista Sky, ha trattato queste ed altre tematiche nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Marte: “Il tentativo della Juve di alzare il livello, con un allenatore stile Pochettino, è quasi normale: è anche una sfida a se stessa, di cercare in clamorose novità, uno stimolo per vincere ancora. L'idea Sarri è geniale, quella su Guardiola è incommentabile. Il Napoli non può progettare lo scudetto, deve restare competitivo migliorando le qualità tecniche, fisiche e mentali, oltre a strutturali della società. Così si può sperare in un sorpasso ai bianconeri".



MERCATO NAPOLI - "Dopo tanto tempo il Napoli tornerà a far mercato su indicazione di Ancelotti e sulle abilità di Giuntoli: ci sono ruoli da coprire, credo si interverrà sugli esterni e in attacco, senza perdere i big già in rosa. Fabian Ruiz e Zielinski devono crescere, soprattutto il polacco ha bisogno di convincersi di essere forte. Vedremo se Sarri ha veramente spinto al limite la rosa che adesso va migliorata. Attacco e centrocampo sono più importanti, Lozano e Chiesa sarebbero acquisti importanti. In difesa c'è Koulibaly e vanno rinfrescati i terzini”.