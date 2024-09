Sky, Bucciantini: "Il Napoli farà almeno 80 punti. Ha un gran vantaggio, vi spiego..."

Il giornalista Marco Bucciantini ha parlato a Sky Sport dopo Juventus-Napoli e ha commentato scelte di Antonio Conte: "Nuovo modulo? C'è una frase perfetta (di Conte, ndr): 'In quell'altro modo mettevo un po' a disagio i giocatori forti che ho, io ho il dovere di provare a metterli a proprio agio'.

Loro poi raccontano la novità. Però è questo il grande vantaggio di lavorare una settimana piena una la squadra, che puoi provare una cosa nuova e presentarla addirittura contro la Juventus in modo molto credibile. Certo sono giocatori forti, ma questo è il vantaggio del Napoli: una settimana piena di lavoro con un allenatore che in quella settimana sa creare. Sa creare gruppo, sa creare fatica condivisa, sa creare squadre. E qui poi le qualità per fare 80 punti ci sono. Poi vanne a far di più per vincere il campionato".