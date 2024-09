Sky, Bucciantini incorona due azzurri: “Uno è forte, l’altro è fortissimo!”

Marco Bucciantini, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il miglior risultato del Napoli negli ultimi decenni è coinciso con lo scudetto, l’ultima Champions l’ha vinta un’italiana che ha fatto il Triplete. Però va considerato l’aspetto che una squadra, con Conte che col lavoro piega il metallo, potendo allenarsi 5 giorni a settimana, ha un grande vantaggio. Il Napoli può dare tanto in campo. Metto il Napoli dal terzo posto in su, ma magari Conte non è abituato ai terzi posti.

Juventus-Napoli? Sono due squadre che hanno cambiato la guida tecnica, ma la Juventus ad Empoli s’è allenata e non ha giocato. Sono due squadre che devono ancora conoscersi, sono due cantieri, ma hanno una direzione netta e giusta nella quale crede l’allenatore, i giocatori e la dirigenza. Sono due curve felici, son due popoli che accettano anche di vedere la polvere del cantiere e credono alla fine dei lavori.

Neres? Il Napoli con lui va sui numeri e sull’uno contro uno. Le squadre di Conte si livellano, il capolavoro di Conte è far sudare talmente tanto i campioni da farli sentire gregari.

Certo che il Napoli davanti ha due calciatori che se si conoscono e si piacciono in Serie A fanno tutta la differenza del mondo e mi riferisco a Kvaratskhelia e Lukaku. Lukaku è forte, ma Kvaratskhelia è fortissimo.

Anguissa? Ti fa sentire in dodici quando sta bene”.