Sky, Bucciantini: “Premier non compra, cessione Osimhen capitata nel mercato sbagliato”

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini: "Per Osimhen era stato fatto tutto per cederlo per la soddisfazione di tutte le componenti. E’ capitato però nel mercato sbagliato. Dove la Premier non compra, gli arabi non vengono più a coprire tutti i debiti europei e quindi il Napoli ha i giocatori bloccati, credo almeno tre da prendere, che sono fermi alla stazione in attesa.

