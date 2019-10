Sky, Cambiasso: "Si gioca in 14, il Napoli ha gran panchina. La Juve insegna che conta"

Esteban Cambiasso, ex centrocampista di Inter e Real Madrid, oggi opinionista Sky Sport, dagli studi dell'emittente satellitare s'è così espresso nel pre-partita della notte di Champions League: "La Juventus lo insegna: in Champions League è importante anche la panchina. Le partite non si giocano con gli undici, ma con i quattordici. Che il Napoli abbia Insigne, Llorente, Milik e calciatori di questo calibro in panchina vuol dire tanto".