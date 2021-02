Sky, Camicioli: "Con Insigne sotto punta il Napoli non darà punti di riferimento alla Juve"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista di Sky Sport Davide Camicioli: "Qualcosa si è rotto nel Napoli, perché gli continuano a commettere gli stessi errori e non si comportano da grande squadra. Dispiace per Gattuso, magari ha sbagliato qualcosa anche lui oppure la società.

Napoli-Juve? Credo che sia l’avversario peggiore per come si sta presentando, ma anche il migliore perché è una partita che non c’è bisogno di caricarla. Domani potrebbe essere una svolta, è una prova d’orgoglio per dimostrare alla piazza che il Napoli è una squadra unita.

Gattuso in bilico? Battendo la Juve ci sarebbe un altro campionato per il Napoli, sarebbe tutto in discesa; se invece dovesse perdere non saprei quale potrebbe essere la soluzione migliore.

Quattro giocatori del Napoli che potrebbe essere titolari in una grande? Mertens, Koulibaly, Osimhen e Insigne. Quando le cose vanno male anche i migliori sbagliano. Nel Milan di Sacchi c’era Colombo, in un’altra squadra non faceva la differenza, ma in quel contesto era importantissimo. Quando va male, vanno male tutti e le responsabilità vanno divise. Purtroppo nel mondo del giornalismo del calcio non c’è equilibrio, la Juventus non fa un bel calcio, ha tanti punti in meno rispetto all’anno scorso ma non si parla di crisi.

Insigne sotto punta? Con il compito di dare una mano a centrocampo e non dare punti di riferimento. La Juve la devi attaccare in velocità e con questo modulo la squadra di Gattuso può vincere. Non dimentichiamoci che il Napoli ha perso la Supercoppa solo perché ha sbagliato un calcio di rigore”.