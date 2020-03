Sky, Camicioli: "Gattuso ha dimostrato carattere, superare lo scoglio Inter..."

Davide Camicioli, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "L'emergenza c'è stata, ha creato panico ed imbarazzo, ma ci doveva essere uniformità nel decidere le cose. La Premier funziona perchè non guarda in faccia a nessun club, non si può mettere d'accordo tutti, si deve decidere e la Lega deve dimostrare di prendere decisioni per il bene del calcio.

Nell'anno più difficile del Napoli, sotto tutti i punti di vista, nell'ultimo periodo le cose sono andate nel verso giusto perchè si sono tutti uniti, Gattuso ha dimostrato carattere. E' stato bravo a modificare in corsa il Napoli, ora è in zona Europa. Superando lo scoglio Inter, sarebbe qualcosa di importante giocarsela contro la Juve".