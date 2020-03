Sky, Camicioli: "Gattuso uno che non molla mai, ha lavorato cambiando il Napoli"

Davide Camicioli, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Al primo caso ci si sarebbe dovuto fermare, non parlo solo di un caso sportivo. In Nba è bastata una partita e si è fermato il sistema, ci ha messo un po' di più la Formula 1. Ci fermiamo e ripartiamo quando tutto sarà passato, quest'incubo che da un lato ci fa unire da Nord a Sud. Gattuso? E' uno che non molla mai, la sua storia lo dice. Anche nei momento di difficoltà, quando il Napoli non trovava la strada giusta, lui è stato bravo a non mollare ed ha lavorato anche cambiando qualcosa tatticamente".