Sky, Camicioli: "Le big hanno fatto un grande mercato. Llorente fa reparto da solo, è sottovalutato"

Davide Camicioli, giornalista di Sky Sport, ha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Le big hanno fatto un grandissimo mercato eccetto il Milan. E’ presto per dare dei giudizi, abbiamo visto delle gran belle partite, un calcio molto più offensivo.



Juve Napoli? Il Napoli dopo il 3-0 ha avuto la forza di rimanere in partita non mollando mai, è un sintomo molto importante che va al dil à degli errori.

Autogoal di Koulibaly? Alla fine tutto si ripiana, fortuna e sfortuna, mi è piaciuta molto la partita, ho visto cose straordinarie dalla Juve e cose molto importanti dal Napoli.



Llorente? Ha portato il Tottenham in finale, è un giocatore molto sottovalutato. Può fare reparto da solo, è uno di peso che se la vuole giocare. E’ un grandissimo professionista che sarà anche uno stimolo per Milik".