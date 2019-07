Sky, Camicioli: "Pensavo che con Manolas ci sarebbe stata la cessione di Koulibaly, invece il Napoli fa sul serio..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Davide Camicioli, giornalista di Sky Sport: "La Juve parte sempre favorita perchè così deve essere, ma ci sono le premesse per una serie di scontri interessanti con Napoli e Inter. La muraglia napoletana poi, promette davvero tanto spettacolo. Credevo che l'arrivo di Manolas comportasse la cessione di Koulibaly, ma così non è stato e quindi mi pare che il Napoli voglia fare le cose sul serio. Poi, a meno che non arriva uno sceicco con una barca di soldi, ma non mi pare ci siano le premesse. Ai nastri di partenza, la difesa del Napoli è la più forte d'Italia per contrastare la Juventus, poi se arriveranno anche altri rinforzi, ci divertiremo".