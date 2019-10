Sky, Capello: "Per il Napoli è più dura dell'Inter, Salisburgo in casa molto forte"

Fabio Capello, allenatore e opinionista Sky, nel pre-partita dell'emittente satellitare per la serata di Champions League s'è così espresso: "E' più arduo il compito del Napoli a Salisburgo che dell'Inter in casa con il Borussia Dortmund. Gli austriaci in casa sono molto forti, una formazione molto temibile. Mentre l'Inter in casa ha comunque una partita difficile, ma è più difficile far punti alla Red Bull Arena".