Sky, Compagnoni: "Con Lang e Lookman gli avversari dovrebbero farsi il segno della croce!”

vedi letture

Il giornalista Sky Maurizio Compagnoni è intervenuto a Radio Marte durante il programma 'Forza Napoli Sempre': “Per quanto riguarda il ballottaggio tra Nunez e Lucca, sicuramente il primo è più forte. E’ un giocatore che ha delle potenzialità importanti. Però, come caratteristiche, come rendimento, Lucca avrebbe altri vantaggi. Insomma, scegliere tra i due è complicatissimo, d’istinto si farebbe preferire Nunez, che ha potenzialità inesplorate, però è un attaccante molto atipico. Lucca invece in grande crescita, è un centravanti vero, si integrerebbe alla perfezione con la squadra. Potrebbe fare panchina a Lukaku senza mugugni, sarebbe anche di più facile gestione. Se poi il Napoli di Conte cercasse un attaccante capace anche di giocare insieme a Lukaku e non solo al posto suo, allora Nunez sarebbe più adatto.

L’uruguagio è un centravanti, ma interpreta il ruolo in modo molto particolare, perché ama allargarsi soprattutto a sinistra. In coppia con Lukaku farebbe la differenza in serie A. Un tale fisicità sposta gli equilibri, come si è visto quest’anno com quanto fatto da McTominay. Per quanto riguarda l’esterno sinistro, pensavo che il Napoli andasse dritto su Lookman. Ndoye si farebbe preferire perché cura maggiormente la fase difensiva, e il Napoli ha bisogno anche di equilibri anche per scatenare interni McTominay e De Bruyne. L’atalantino però è di categoria superiore. Se il Napoli avesse Lang e Lookman a sinistra potrebbe alternarli anche nel corso della stessa gara: gli avversari che si trovassero di fronte prima l’uno e poi l’altro dovrebbero farsi solo il segno della croce”.