Sky, Compagnoni estasiato da McTominay: "Il primo gol di ieri è allucinante!"

Maurizio Compagnoni, giornalista e commentatore Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre per parlare di Inter-Napoli: “Gran bella partita, il Napoli ha dimostrato di avere gli attributi perché ha rimontato essendo andato due volte sotto. Gli azzurri mi hanno impressionato per personalità. A sensazione, mi sembra che il Napoli abbia avuto qualche occasione in più. L’Inter è indiscutibilmente fortissima, due finali Champions, squadra ancora più forte ma negli scontri diretti non rende come dovrebbe. Lo scozzese ha avuto un avvio di stagione complicato, perché Conte ha dovuto provare a rimodellare il centrocampo ma mettere fuori ruolo uno come lui è un’assurdità enorme. Capisco Conte, ma ha personalità e carisma necessari per poter fare scelte anche complesse.

Il primo gol di McTominay è allucinante, soprattutto perché stiamo parlando di un centrocampista. Per quanto riguarda la Champions, anche l’Inter ha partite molto impegnative. Senza infortuni staremmo parlando probabilmente di un’altra stagione per il Napoli, che è stato penalizzato dalla mancanza di rotazioni per lunghi mesi. Credo però che anche col rientro degli infortunati, più o meno i titolari rimarranno questi, ma certo Conte potrà contare su alternative di qualità. Doveri ha personalità, esperienza, buon senso: è da tempo uno dei migliori arbitri in Italia. Ha personalità ma non si impone in modo dittatoriale. Fin dall’ingresso in campo, Chivu era più sorridente, Conte era una maschera di tensione. Rientra nel modo di vivere la partita da parte del tecnico azzurro. Lo step on foot è giusto punirlo ma ieri da interpretazione generale quello è rigore ma andrebbe considerato che ieri è arrivato DOPO la giocata dell’attaccante, quindi non la penalizza. Bisogna fare una riflessione su questo punto”.