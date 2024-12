Sky, Compagnoni: "Il Napoli ha due problemi", e fa i nomi

Maurizio Compagnoni, giornalista Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il 3-5-2, con Raspadori vicino a Lukaku, potrebbe tornare utile a Conte. Ora Lukaku non ha la forza fisica per fare reparto da solo. Conte non vede l’ora di tornare a questo sistema di gioco che sente più suo, ma dovrebbe far fuori un calciatore che sta facendo molto bene come Politano.

Neres? rende di più a piede invertito, ma ricordo quello dell’Ajax che giocava molto bene a sinistra. Lui si adattava in quella posizione perché a destra c’era Tadic, il capitano. Il Napoli, per puntare allo scudetto, deve crescere davanti. Ora ha due problemi, il primo è che Kvaratskhelia abbia poco sostegno. Secondo me al georgiano manca Mario Rui, Olivera gli dà meno sostegno in fase offensiva. Poi l’altro problema è la condizione di Lukaku, non è quello che siamo abituati a vedere. Zirkzee? Se dovesse arrivare al Napoli sarebbe un’alternativa a Lukaku, molto forte, ma differente dal belga. Mi è sempre piaciuto molto Lukaku, però ora è in ritardo di condizione. Zirkzee ha dimostrato di essere un gran giocatore”.