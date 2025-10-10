Sky, Compagnoni: “Lang ha la cazzimma, eppure non gioca! Dobbiamo fidarci di Conte...”

Maurizio Compagnoni, telecronista Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Napoli e Inter per me sono le squadre favorite per vincere lo scudetto e sono un gradino sopra il Milan e la stessa Juventus. Poi c’è la Roma, che per me non è da scudetto, però è prima in classifica con merito e gli attaccanti ancora non segnano a ripetizione. Questo per dire che se Dovbyk e Ferguson iniziassero a segnare la squadra di Gasperini ha grandi margini di crescita. Hojlund non mi ha sorpreso, però dopo gli anni all’Atalanta e quelli un po’ grigi col Manchester me lo aspettavo meno forte di quanto poi ho visto dal vivo.

E’ migliorato molto, nei movimenti e nella protezione della sfera. Non mi sembra che nel Napoli stiano giocando sempre gli stessi. Anzi: Conte, mai come in questa stagione, sta sfruttando la profondità della rosa. L'unica cosa che mi lascia perplesso è che mi aspetterei un maggior impiego di Noa Lang, che stimo profondamente: a me piace tanto. Meglio Lang che Sancho? Sì. L'inglese ha un talento enorme, ma con l’Aston Villa contro il Bologna è stato irritante. sembra che in campo ti fa un favore. Lang ha la cazzimma, eppure non gioca... Che dire: dobbiamo fidarci di Conte che lo vede tutti giorni. A parte l'olandese, direi che il mister gestisce bene tutta la rosa”.