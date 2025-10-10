Specchia: “Lang? Lo conosco dal PSV. C’è un motivo per cui gioca poco”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto l’allenatore Paolo Specchia: “Gli infortuni possono creare occasioni per trovare nuove opportunità, e Conte ha dimostrato di saper fronteggiare bene le assenze. La mancanza di Lobotka sarà mal digerita da Conte, perché è un giocatore che dà equilibrio e stabilità. Secondo me la sua assenza viene un po’ sottovalutata. Col nuovo modulo lo slovacco si alza e si abbassa dando imprevedibilità. L’inserimento di Gilmour può dare spazio a Neres a destra, ma anche a Lang dall’altro lato, oppure Spinazzola che oggi dà molte garanzie.

Lang? Lo conoscevo da prima dell’arrivo a Napoli. È un giocatore che ruba l’occhio e ha numeri. Ma forse a livello di gamba non convince ancora Conte. Inoltre viene da una realtà in cui a livello fisico si lavora molto meno. Ecco perché si spiega la lentezza del suo inserimento. Ma lui è un giocatore rapido, che deve abituarsi alla fatica e all’intensità degli allenamenti di Conte”.