Sen. Cantalamessa: "Divieto trasferte? Vi spiego perché è sbagliato parlare di razzismo"

Sen. Cantalamessa: "Divieto trasferte? Vi spiego perché è sbagliato parlare di razzismo"
Oggi alle 10:40
di Pierpaolo Matrone

Gianluca Cantalamessa, senatore e presidente del Napoli club Parlamento, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Il primo dirigente responsabile delle trasferte è napoletano, per il divieto di trasferte è sbagliato parlare di razzismo verso i napoletani. Tutto questo non riguarda quello che avviene all’interno dello stadio. Il problema è il tragitto che porta i tifosi all’interno dell’impianto sportivo.

Anche altre squadre hanno il divieto di trasferta, il problema è individuare quei 100 criminali, che non c’entrano niente con gli ultras, che potrebbero far scappare anche il morto. La sicurezza deve venire prima di tutto”.