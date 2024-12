Sky, Compagnoni: "Ma perché il Napoli non reintegra Mario Rui?"

vedi letture

Maurizio Compagnoni, giornalista Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Mario Rui? Se fossi nel Napoli lo reintegrerei visto l’infortunio di Buongiorno, in modo che Olivera possa fare il centrale. Anche perché bisogna capire come sta Spinazzola.

Genoa? Lascia molte occasioni, ma il Napoli è una squadra che comunque crea diverse palle goal. Vieira ha avuto un ottimo impatto e gli è girata discretamente bene. Di Lorenzo centrale? E’ un’altra soluzione valida, il centrale l’ha fatto in passato, ma forse Olivera è più predisposto”.