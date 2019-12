Sky, Compagnoni: "Mercato folle a livello tattico, Ancelotti non poteva fare 4-3-3"

Nel corso di Sky Sport, il giornalista e telecronista Maurizio Compagnoni ha parlato dell'esonero di Carlo Ancelotti: "Il bilancio è negativo, non da 4 ma forse da 5,5. E' strano per la grandezza di Ancelotti, è andato bene nei primi mesi e poi c'è stato un lento declino. La sfida con l'Arsenal doveva far capire alla società che c'era qualcosa che non andava, poi quest'anno ci sono difficoltà anche per un mercato sbagliato. Buono come individualità, ma folle a livello tattico e Ancelotti ci ha messo sicuramente del suo. Il Napoli non ha potuto fare il 4-3-3 perchè non ha il regista, può adattarsi Allan, non Zielinski e Fabian non se ne parla proprio. Chi parla di Fabian regista ha visto proprio pooco calcio".