Sky, Compagnoni: "Se il Napoli non ritiene pronto Meret vuol dire che non c'è fiducia"

Maurizio Compagnoni, telecronista Sky, ha trattato due temi nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Szoboszlai è un calciatore fortissimo. Ha tutto: qualità, tecnica, struttura fisica, corsa, personalità. A me piace moltissimo. Non costa ancora una cifra delirante, per cui è ancora nell'ambito degli affari possibili per un club come il Napoli. Meret? E' un portiere formidabile, ha dimostrato di avere grandi qualità. Se non lo ritieni pronto evidentemente non c'è grande fiducia".