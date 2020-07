Sky, Condò: "Coppa Italia ha cambiato l'inerzia della stagione, ora Napoli è in salute"

Paolo Condò, giornalista Sky, si è soffermato sul match di stasera contro l'Atalanta nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Atalanta-Napoli è il massimo a cui possiamo aspirare in questo momento in campionato. Vincere a Verona non è una passeggiata e l'ha dimostrato anche ieri sera la squadra di Juric, invece il Napoli ha vinto e controllato la partita. Questo dimostra che quella di Gattuso è una squadra in salute. Il trionfo in Coppa Italia ha cambiato l'inerzia della stagione. L'aspetto più divertente di Atalanta-Napoli è che potrebbe essere non l'ultimo Atalanta-Napoli della stagione, visto che potrebbero ancora incontrarsi in Champions League".