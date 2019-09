Sky, Condò: "Il Napoli deve fare 12 punti nelle prossime 4 partite"

Paolo Condò, giornalista Sky, si è soffermato sulla corsa scudetto e non solo nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La Juve della prima ora contro il Napoli è stata irresistibile, mentre nell'ultima mezzora non stava più in piedi. Dopo la sconfitta, nelle prossime quattro giornate di campionato il Napoli deve racimolare 12 punti. Ma devo dire che la partita che mi eccita di più della stagione partenopea è Napoli-Liverpool. Al San Paolo lo scorso anno gli azzurri dominarono e batterono quelli che sarebbero diventati i campioni della Champions. Il Liverpool ora sta molto bene, se il Napoli riuscisse a batterlo ma metteresti una prenotazione sul primo posto nel girone".