Sky, Costacurta: "Addio Ancelotti evitabile, situazione Napoli non è tragica"

Alessandro Costacurta, ex difensore e amico di Carlo Ancelotti, dagli studi di Sky Sport ha commentato l'ormai quasi certo addio del tecnico azzurro: "Credo che Carlo voglia togliersi la soddisfazione di superare il turno in Champions League, sa che per il Napoli è un passo molto importante. La scelta di salutarsi non è inevitabile, la situazione del Napoli non è tragica".