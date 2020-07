Sky, Costacurta: "Al Napoli serve una guida come Gattuso che sceglie anche le mutande"

Alessandro Costacurta, ex difensore e opinionista Sky, nel corso del sorteggio di Champions League si è così espresso sul Napoli di Gattuso: "Rino probabilmente ha cacciato qualche urlo in più rispetto ad Ancelotti. Carlo dà importanza all'autogestione, ma l'ammutinamento è stato il punto di non ritorno di questa stagione e lì Carlo ha permesso che la squadra si gestisse da sola. Rino invece decide tutto, probabilmente anche la misura delle mutande sotto i pantaloni. Probabilmente i calciatori hanno bisogno di una guida del genere e non quella di Carlo".