Sky, Costacurta: "Napoli più forte dell'anno scorso, ottimi i nuovi acquisti!"

Durante Sky Calcio Club, trasmissione in onda sull'emittente satellitare, l'opinionista, ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, s'è così espresso sul Napoli: "Gli acquisti sono stati ottimi, anche Di Lorenzo, oltre Manolas Lozano Ancelotti ha una squadra più forte dell’anno scorso per giocarsela per lo scudetto".