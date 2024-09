Sky, De Grandis: "Scudetto? C'è fiducia, ma Inter fortissima e Juve si è rinforzata"

Stefano De Grandis, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione “Fuorigioco”: “Scudetto? La fiducia in Conte c’è perché è un allenatore che ottiene risultati anche abbastanza velocemente. È difficile però sbilanciarsi in primis perché l’Inter è fortissima, poi c’è la Juventus che si è rinforzata molto.

Il Napoli sicuramente sarà un’altra squadra rispetto all’anno scorso, non solo per gli acquisti ma anche per un allenatore come Conte che dal punto di vista degli stimoli e della motivazione non è secondo a nessuno e l’ambiente napoletano potrà spalleggiarlo”.