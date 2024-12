Sky, De Grandis: “Scudetto? Ho ancora riserve sul Napoli! Atalanta rivale numero 1”

Stefano De Grandis, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale

Stefano De Grandis, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare di Parma - Lazio, della doppia sfida con il Napoli e della settimana nera che ha coinvolto gli arbitri. Ecco le sue parole: "L'Atalanta è più anti-Inter del Napoli. Conte ha una squadra cinica, ma una squadra da scudetto deve gestire meglio il pallone, qualche riserva sullo scudetto me la tengo.

La Lazio ha dominato il Parma, poi ci sono due errori importanti. Non mi va giù che in quattro minuti di recupero non puoi avere Romagnoli sulla trequarti avversaria, non è veloce come Lazzari. Quando togli Rovella fai un assalto senza criterio e questo porta al 3-1. Le grandi squadre non perdono la testa, qui non ho apprezzato la scelta di Baroni. Piuttosto avrei tolto un difensore per Noslin. In questo la Lazio deve crescere. Fallo di Rovella? La sbracciata magari la dà, ma non puoi andare indietro di un minuto a rivederla. Un conto se avesse fischiato subito. Tra l'altro in quell'occasione Rovella era anche strattonato. Un attacco al cuore del calcio, è stata una settimana nera dal punto di vista arbitrale.

Vi racconto un episodio, ieri al Galà del calcio Orsato mi ha detto se avevo visto la partita dell’Olimpico, chiedendosi come avessero fatto a non dare il rigore su Isaksen. Era un rigore che doveva dare l'arbitro in diretta, si è stupito quando al Var ha scelto di non darlo. Napoli? Ci sarà turnazione, penso giocheranno Gigot e Rovella. Il problema sono gli infortunati. Mi immagino sarà privilegiato il campionato nelle scelte".