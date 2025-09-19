Sky, Di Canio: "Era importante rimanere in parità numerica, ma è mancata una cosa al Napoli"

Paolo Di Canio, ex calciatore e opinionista per Sky Sport, ha parlato dopo la sconfitta del Napoli contro il Manchester City: "Contro questo City era importante rimanere in 11 uomini, perchè il City ti avvolge e ti rende le cose difficili, questa partita per alcuni giocatori è stata devastante. L'unica cosa che rimproverano a Conte è mancata la 'spallata', un pò d'atteggiamento. Ecco, è mancata un pò di cattiveria. La scivolata di Di Lorenzo non la fa in Serie A, qua fa una scivolta alla disperata e sbaglia l'intervento perchè sa che Haaland fa gol sicuramente".