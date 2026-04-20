Sky, Di Canio: "La Juve sta meglio di Napoli e Milan! Può arrivare seconda"

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"Spalletti sta lavorando bene, i ragazzi stanno seguendo, poi hanno la certezza che rimarrà lo stesso allenatore".

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex attaccante di Napoli e Juventus Paolo Di Canio ha parlato del momento dei bianconeri dopo la vittoria nel posticipo contro il Bologna: "La Juventus è la squadra che sta meglio. Del Napoli, visto le ultime due partite, e del Milan visto anche oggi onestamente. Mi sembra una squadra che abbia voglia proprio di dare fuori il meglio. Spalletti sta lavorando bene, i ragazzi stanno seguendo, poi hanno la certezza che rimarrà lo stesso allenatore. Ha detto una cosa interessante prima della partita Spalletti, al di là del discorso di non dare troppa pressione, perché qui si vince una partita e dobbiamo vincere per forza lo scudetto, ma anche in prospettiva futura, non diamo troppa pressione, abbiamo la maglia bianconera.

È stato molto delicato per dire ragazzi siamo blasonati, ma per costruire per vincere lo scudetto ci vuole tempo. Perciò ha firmato, lo seguono, è la squadra più fresca, quella più seria per arrivare, anche se mancano poche partite, seconda in classifica. Spalletti è l'avvento migliore degli ultimi cinque anni, perché come è stato detto, lo riconosciamo tutti, dà veramente un'impronta importante anche a livello di mentalità, oltre che di sistema di gioco, di espressione tecnico-tattica. E in questo fa la differenza, da adesso in poi, l'aver firmato, anche precedentemente, la squadra si è sempre comportata bene".