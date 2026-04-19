Aneddoto su Maradona, Bennato: "Non lo vidi più, andò tra i tavoli a distribuire 50mila lire a tutti"

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Il cantautore napoletano ha ricordato le uscite con Maradona, soffermandosi su un episodio avvenuto in un ristorante a Roma.

Edoardo Bennato ha condiviso un curioso retroscena su Diego Armando Maradona durante un’intervista al Corriere della Sera, raccontando alcuni momenti vissuti insieme lontano dai riflettori. Il cantautore napoletano ha ricordato le loro uscite, soffermandosi su un episodio avvenuto in un ristorante a Roma: "Uscivamo spesso. Una volta in un ristorante a Roma a un certo punto non lo vidi più. Era andato tra i tavoli a distribuire 50mila lire a tutti, si sentiva sempre in debito con il Padreterno, in qualche modo doveva restituire quello che aveva avuto”.

Bennato torna live con il tour “Quando sarò grande”

Intanto Edoardo Bennato si prepara a tornare sul palco con “Quando sarò grande”, una serie di quattro eventi speciali accompagnato dalla Be-Band e dal Quartetto Flegreo. Il tour farà tappa in location prestigiose come Piazza San Marco, il Circo Massimo, il Parco di Serravalle di Empoli e il Teatro Grande di Pompei. Bennato, considerato una figura storica della musica live italiana, vanta anche il record di 15 concerti negli stadi consecutivi in un solo mese, confermando la sua energia e il forte legame con il pubblico.